Del Piero: “Bisogna tornare a giocare. Il calcio non è un passatempo”

L’eventuale ripresa della stagione calcistica fa ancora discutere. Non mancano anche le opinioni di coloro che vorrebbero concludere anticipatamente l’annata. Ma c’è anche chi è convinto che sia giusto ripartire. Tra questi c’è anche Alessandro Del Piero. L’ex numero 10 della Juventus ha spiegato le sue ragioni in un videocollegamento con Sky Sport: “Premesso che i tempi li devono dare il governo e i medici, e che la priorità deve essere la salute pubblica, non appena ci saranno le condizioni bisogna ricominciare a giocare. Perché il calcio non è un passatempo, in Italia soprattutto è un movimento di spessore economico, che crea tantissimi posti di lavoro, sponsor. Ricominciare a vivere anche con il calcio sarebbe importante. Si riparta anche a porte chiuse, basta che la salute sia salvaguardata”.

NOMINATION – Poi Del Piero si sofferma su alcuni confronti, facendo anche alcune rivelazioni curiose tra le sue nomination: “Il difensore più forte che ho affrontato? Tutti quelli che non mi hanno permesso di segnare… Chi è il più forte in circolazione? Oltre ai nomi sacri come Messi, Ronaldo e Neymar, a me piace molto De Bruyne”.