Del Piero sprona Dybala: “Non deve porsi limiti, può fare di più”

Da numero 10 a numero 10. Paulo Dybala ora indossa la maglia che per anni è stata di Alex Del Piero, simbolo e leggenda per tutti i tifosi bianconeri. Un’eredità pesante quella raccolta dall’argentino che in questa stagione stava sicuramente facendo vedere cose importanti.

DEVE FARE DI PIU’ – Sicuramente giocare e allenarsi con Cristiano Ronaldo è un motivo in più per Dybala per migliorarsi e fare ancora meglio. Ma a spronare ulteriormente la Joya è proprio l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero. Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport l’ex giocatore ha parlato così di Dybala: “Chi ha i suoi mezzi, il suo talento e aggiungo pure la sua testa, deve fare ancora di più. Paulo non deve porsi dei limiti e deve conquistarsi il futuro. Nessuno ti regala niente, lo dico per esperienza. Alla Juve più che mai. Devi dimostrare tutto fino all’ultima partita, figuriamoci nel mezzo della carriera. Il percorso di Dybala è appena iniziato e sarà ancora più bello, sempre con la maglia bianconera ovviamente“.