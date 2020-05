Del Piero torna al contatto Ronaldo-Iuliano: “Situazione strana ma non avevamo bisogno di aiuti”

Inter e Juventus hanno dato vita negli anni a tantissime gare accese e ricche di tensione. In modo particolare, dei tanti derby d’Italia, si torna spesso a parlare del famoso contatto tra Ronaldo, il Fenomeno, e Mark Iuliano, all’epoca difensore bianconero. Un fallo o presunto tale che avrebbe potuto dare un rigore all’Inter ma che non è mai stato fischiato.

A parlare ancora di quel momento, è stato nel corso di una diretta Instagram, Alessandro Del Piero. Lo storico numero 10 della Juventus ha voluto dire la sua su quell’episodio davvero contestato: “Il contatto Ronaldo-Iuliano? Penso sia stata una situazione strana. Io feci la mia parte, un minuto dopo quel contatto io non segnai. Non avevamo bisogno di aiuto e certi episodi rischiano di macchiare la stagione”, ha commentato Pinturicchio. “Noi eravamo ancora in testa, ma c’era parecchia tensione. E non arrivava solo dall’Inter. Tutte le squadre erano in tensione, ogni intervento e ogni partita er acomplicata. Sono stati anni un po’ macchiati ma quelle due squadre, ma anche le altre, hanno dato vita al miglior momento del calcio italiano. Tutti volevano giocare in Serie A”.