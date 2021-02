Demiral, scherzo a Cuadrado: gli ruba il telefono e scatta una foto con Dybala. Poi la posta sui social

Umore altissimo in casa Juventus visto il buon momento di forma della squadra torinese, di conseguenza negli spogliatoi i giocatori si concedono qualche scherzo. In uno sketch odierno il protagonista è stato Demiral, l’ex difensore del Sassuolo ha infatti “rubato” il telefono del compagno Cuadrado per poi scattare un selfie con Dybala. Lo scatto è poi stato postato nelle Instagram stories di Cuadrado. Insomma, negli spogliatoi della Juventus l’umore è alto in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che domani vedrà la squadra di Pirlo ospitare l’Inter di Conte, pronta alla rimonta dopo la sconfitta per 2-1 di San Siro.