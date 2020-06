Denis ‘consiglia’ Icardi: “Al Napoli starebbe benissimo”

Mauro Icardi dal 31 maggio è di fatto un attaccante del Psg. La squadra parigina ha riscattato il cartellino del giocatore in prestito dall’Inter. La cifra dell’affare si aggira intorno ai 58 milioni di euro e la scelta fatta dalla società sottolinea come l’ambiente vuole puntare sull’argentino. Quando si parla di Icardi però mai dire mai. Interrogato su quale potrebbe essere la squadra ideale per lui, l’ex Atalanta Denis ha dato una risposta a sorpresa.

Icardi a Napoli

Intervistato da Radio Kiss Kiss Denis ha parlato sia del Napoli, sua ex squadra, sia del futuro di Mauro Icardi: “Il Napoli ha tutte le chance per arrivare in finale. Ha tutto per passare il turno contro l’Inter, può farcela tranquillamente. Che partita mi aspetto? Sono due squadre che giocano tanto in attacco. Le squadre, dopo tutto questo tempo di stop hanno un po’ paura di sbilanciarsi, ma per il modo di giocare di Inter e Napoli sarà sicuramente una gara da gustare per tutti gli spettatori. Icardi? Mi piace tantissimo, a Napoli lui starebbe benissimo. E’ il tipico attaccante che davanti alla porta non sbaglia. Il Napoli con lui sarebbe al top”.