Depaoli, la Sampdoria diventa… La Casa di Carta: “Quagliarella è il Professore perché in campo…”

Quagliarella il Professore e Linetty con la risata alla Denver. Queste le curiose rivelazioni di Fabio Depaoli, calciatore della Sampdoria, nel corso di una diretta Twitch del club blucerchiato con il gamer Teclas93.

Il classe 1997 ha curiosamente paragonato i suoi compagni blucerchiati ai protagonisti della nota serie tv: “Cosa guardo in isolamento? Ho finito tutte le serie tv. Non c’è più niente sulla mia lista. Il Professore della Casa di Carta? Da noi è Quagliarella perchP in campo dobbiamo dargli la palla e ci pensa lui. Ci fidiamo ciecamente: lo cerchiamo molto spesso in attacco. È il nostro punto di riferimento importante. Risata alla Denver? Linetty, è contagioso. Lui è forte ai videogiochi, vince a tutto. Taglio alla Tokyo? Jankto, lo vedrei bene. È un po’ pazzo come lei”. E poi su Gabbiadini: “Lo invidio perché ha fatto quel gol nel derby contro il Genoa sotto la Curva Sud. Lo ammetto: avrei voluto farlo io ma neppure con le mani segno…”, ha concluso Depaoli.