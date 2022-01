Derby della Madonnina tra Inter e Milan verso il sold out

36.000 tifosi che saranno ammessi allo stadio

Il derby della Madonnina tra Inter e Milan in programma sabato alle ore 18 a San Siro va già verso il sold out. La società nerazzurra ha annunciato che sono rimasti in vendita solo gli ultimi biglietti per gli abbonati, i soci e i possessori della tessera Siamo Noi. Per la sfida la capienza del Meazza sarà al 50% e non ci sarà vendita libera dei tagliandi. Nonostante ciò sarà un'atmosfera comunque speciale anche se la capienza sarà ridotta e ci saranno 'solo' 36.000 spettatori.