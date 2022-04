Derby di Genova, il sindaco: “Ci sarò. Sia una festa di sportività”

Parla Marco Bucci verso il derby della Lanterna di sabato

Redazione ITASportPress

Il weekend di Serie A vedrà tante partite delicate, sia per quanto riguarda le zone alte della classifica sia per quanto concerne la lotta salvezza. In tale ottica appare ancora più importante il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria. Parlando a Tuttosport, il sindaco della città ligure Marco Bucci ha voluto dire la sua sulla sfida e sul clima che si respira in questi giorni d'attesa.

DERBY - "Non faccio commenti sulla parte sportiva o tecnica della partita in sé perché non mi intendo molto di calcio. Ma il derby è e dev’essere una festa. Sugli spalti ci sarò anche io", ha esordito il sindaco Bucci. "È giusto che a questo evento così sentito dalla gente partecipi anche il Sindaco perché la stracittadina è un patrimonio di tutta la città. Poi le coreografie sulle gradinate e lo spettacolo dei tifosi entusiasti meritano già da soli il prezzo del biglietto. Il derby è una tradizione per Genova, una manifestazione particolarmente sentita da tutti i cittadini e che coinvolge la comunità. Mi auguro che non ci siano eccessi ma confido nel senso di sportività di uno stadio finalmente pieno".

GENOA, SAMP E NON SOLO - "Due squadre in una città? Sinceramente non vedo il problema. Ci sono due belle società e i grande tradizione, ce ne fossero 3-4 sarebbe meraviglioso. Non vedo perché dovremmo limitare le aspettative e il senso sportivo dei genovesi. Più squadre ci sono meglio è perché significa che più persone praticano o si occupano di sport. Vero che a certi livelli occorrono investimenti ingenti ma a Genova gli imprenditori facoltosi non mancano certo".

BLUCERCHIATI - Un pensiero, poi, sulle questioni societarie legate al mondo Sampdoria: "Investitori per la Samp? Non ho notizie di un’eventuale cessione della Sampdoria o di trattative in corso. Non è il mio mestiere occuparmi di questo semmai mi riguardano le ricadute che lo sport può avere sulla città".