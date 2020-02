Derby di Milano, sold out e record per Inter e Milan

Sale eccome la “febbre” da derby. Mancano poco alla stracittadina di domenica e come al solito il pubblico risponde alla grande. Saranno infatti 75.817 gli spettatori pronti a gustarsi lo spettacolo. La capienza dello stadio è ridotta per via di alcuni lavori, ma dei posti disponibili non ne è rimasto nemmeno uno. A riportarlo è il Corriere Dello Sport.

RECORD EGUAGLIATO – Con il sold out di domenica Inter e Milan certificano l’incremento degli spettatori quando in campo ci sono le due milanesi. L’Inter, secondo i dati Stadiapostscards.com, ha finora la miglior media spettatori: 64.889. Una media così alta mancava dalla stagione 2004/2005 quando gli spettatori erano 57.295. Può sorridere anche il Milan che finora ha avuto una media di 54.000 spettatori. Il dato più alto rispetto all’annata 04/05 quando sugli spalti c’erano 63.595 spettatori.