Derby emiliano al Sassuolo che batte 3-1 il Bologna

Grande prestazione di Berardi autore di un grande gol al Bologna

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna che al Dall'Ara è stato battuto dal Sassuolo. Il derby emiliano si è concluso con il punteggio di 3-1 per i neroverdi. Gran caldo e ritmi bassi nel primo tempo: in avvio ci prova Scamacca, che di testa la sblocca al 35'. Pericolosi Frattesi e Berardi. Nella ripresa raddoppio annullato a Chiriches, che controlla col braccio prima di segnare. Splendido il raddoppio in rovesciata di Berardi, Scamacca fa doppietta e la chiude prima del rigore di Orsolini. In classifica il Sassuolo ha 7 punti in più sul Bologna.