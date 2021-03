Deschamps, messaggio a Pirlo: “Rabiot può giocare a sinistra, ma alla Juventus…”

Nell’estate 2019 era arrivato alla Juventus con grandi aspettative. A distanza di quasi due anni, Adrien Rabiot non è riuscito a mantenere il confronto con quanto mostrato negli anni al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese sta attraversando un momento non semplice, come del resto tutta la squadra bianconera.

Di Rabiot ha parlato in conferenza stampa anche Didier Deschamps. Il Commissario Tecnico francese ha espresso il suo parere: “Può giocare a sinistra. Sapevamo che aveva quella capacità, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui a giocare in questa posizione, anche se non è utilizzato così alla Juventus. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto interessante”. Un messaggio rivolto ad Andrea Pirlo?