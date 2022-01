Destro spinge il Genoa ma il Sassuolo pareggia con Berardi

Un punto importante per il Genoa al Mapei

E' finita in parità Sassuolo-Genoa col punteggio di 1-1. A Destro in gol al 7' nel primo tempo ha risposto Berardi al 55' e la sfida del Mapei Stadium si è concluso con la divisione della posta in palio che lascia con il sorriso in bocca più i liguri che gli emiliani. Genoa combattivo come vuole mister Shevchenko oggi in panchina dopo il Covid. Il Sassuolo ha avuto il merito di pareggiare ad inizio ripresa sfiorando poi in diverse occasioni il 2-1 ma è stato formidabile Sirigu. Finale con qualche occasione per i rossoblu' che hanno reclamato anche un calcio di rigore. Un punto a testa per Dionisi e Shevchenko e il Genoa si porta a 12 punti.