Deulofeu: “Il momento migliore della carriera. Tifo Milan per lo scudetto”

Le parole dell'attaccante dell'Udinese

Interessante intervista ad AS da parte dell'attaccante dell' Udinese Gerard Deulofeu . Diversi i temi trattati: dalla sua ottima stagione in Friuli fino alle ambizioni per il futuro e uno sguardo anche alla lotta scudetto che vede impegnata la sua ex squadra, il Milan.

MOMENTO - "Il miglior momento della carriera? Sì, e so perché lo è. Prima ero molto irregolare, ora sono a un punto della mia vita in cui tutto ciò che faccio ha un significato. Quando le cose mi accadono, ci ho già lavorato prima, le vedo arrivare. Famiglia, predisposizione mentale, sacrificio fisico, squadra: tutto funziona e influenza", ha detto Deulofeu. Ma a contribuire a questo exploit anche il mister Cioffi: "Mi ha ha aiutato molto sotto l'aspetto motivazionale: ci fa uscire in campo come leoni, per questo ha un dono. Mi dà un paio di indicazioni per la fase difensiva, ma mi dà enorme libertà in attacco che è diciamo il settore dove devo dimostrare. Mi muovo per tutte le zone cercando gli squilibri della squadra avversaria".