Deulofeu, lo sfogo social: “Giocato solo per amore di questo sport”

L'attaccante dell'Udinese sulle difficoltà avute in settimana a causa dei contagi Covid e la decisione di giocare contro l'Atalanta ieri

C'è tanta amarezza nelle parole social dell'attaccante dell' Udinese Gerard Deulofeu che è stato obbligato a scendere in campo contro l'Atalanta nel match della 21^ giornata nonostante una situazione in squadra davvero al limite. Ben 12 gli atleti positivi al Covid e parecchi i giocatori costretti a giocare dopo una settimana d'inattività. Senza considerare una panchina, nella gara con la Dea, composta prevalentemente da Primavera. Ecco perché su Instagram, il post del calciatore sembra essere un vero e proprio sfogo contro quanto accaduto in queste ore.

DURO - "Dal martedì alla domenica a casa in quarantena e poi diretti alla partita per giocare. 12 positivi, 8 giocatori che si sono allenati da soli al campo", ha esordito Deulofeu. "Posso solo applaudire ciascuno dei miei compagni anche solo per essere scesi in campo per amore del nostro sport e sperare che questo non capiti mai più perché siamo dei professionisti in tutto e per tutto", le sue parole su Instagram.