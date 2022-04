Di Biagio su Inter-Roma: “Nerazzurri obbligati a vincere. Giallorossi spensierati”

Il commento del doppio ex

Gigi Di Biagio parla da doppio ex in vista di Inter-Roma, sfida di campionato della 34esima giornata. L'ex giocatore e ora allenatore, ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla gara di San Siro di sabato sera: "Dalla partita mi aspetto un'Inter che deve spingere e ha l'obbligo di trovare i tre punti. La Roma credo arrivi più "spensierata", senza la pressione del dover vincere. Sarà una partita dove il peso del risultato influirà non poco sulle prestazioni delle due squadre".