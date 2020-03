Di Canio, affondo su Lukaku: “Segna solo contro le piccole…”

Niente da fare per l’Inter contro la Juventus. I nerazzurri, nel big match di domenica sera, si sono dovuti arrendere per 2-0 alla squadra di Maurizio Sarri. Nella formazione di Antonio Conte deludente la prestazione di Romelu Lukaku, così commentata da Paolo Di Canio a Sky Calcio Club.

NESSUNA SORPRESA – “Per me la prestazione di Lukaku non è una sorpresa. Ha segnato tanto e lo farà ancora, magari arriverà alla media di un gol a partita a fine stagione segnando contro le piccole, dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante. E’ il Lukaku che ho visto per sette anni in Premier: magari migliorerà con il tempo, ma a a livello caratteriale non è pervenuto”.