Di Canio, attacco a Vidal: “Con lui in campo l’Inter perde qualcosa”

Il parere dell'ex attaccante sul cileno dei nerazzurri

STOCCATA - "Io resto convinto che in partite così, l'Inter perde qualcosa quando entra Vidal", ha detto Di Canio parlando dell'ingresso del centrocampista cileno nel derby. La motivazione è presto detta: "Vidal non gestisce il pallone, si mette a fare gli esternini, i tacchettini, il filtrante dove non c'è. Perde palla e non rincorre, già l'anno scorso ha generato dei rigori senza senso...". Un commento piuttosto duro da parte dell'ex attaccante con il cileno che, a dirla tutta, era stato criticato anche dai suoi stessi tifosi in passato. In questo caso, nessun errore particolare nel derby ma un impatto nella gara non certo da ricordare...