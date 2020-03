Di Canio, che affondo su Skriniar: “Basta esaltarlo, quando ha l’avversario lontano non sa cosa fare…”

Milan Skriniar è uno dei punti di forza dell’Inter di Antonio Conte, con il suo nome che è finito anche sul taccuino della dirigenza del Manchester City. Non tutti, tuttavia, sono convinti delle doti del difensore nerazzurro: tra questi, l’ex attaccante Paolo Di Canio, che ha avuto parole tutt’altro che tenere nei confronti dello slovacco a Sky Sport.

DETTAGLI – “Credo che non dobbiamo sempre esaltare solo alcune giocate, la differenza la fanno i dettagli. Skriniar è bravissimo nella marcatura sull’uomo, ma quando ha l’avversario lontano non sa cosa fare e va in confusione. Con la Juventus, in occasione del gol di Ramsey, doveva schiacciarsi sul fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli è passato a un centimetro, lui invece ha tolto il piede…”.