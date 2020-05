Di Canio critica Rabiot: “Ramsey ha risolto problemi, lui non tira in porta…”

Adrien Rabiot è stato uno dei grandi colpi estivi della Juventus. Tuttavia, a distanza di quasi un anno dal suo arrivo, il centrocampista francese non sembra aver rispettato le attese e non mancano le critiche anche feroci. Tra gli scettici sul suo conto c’è anche Paolo Di Canio. L’ex attaccante ha espresso le sue perplessità a Sky Sport: “Nel livello piatto del gioco a centrocampo della Juventus, Ramsey ha risolto tanti problemi. Non è un fenomeno, ma rompe gli schemi. Fa goal, assist, diventa trequartista. Con il Lione la Juve ha occasioni solo quanto entra lui. Sta rompendo gli equilibri. La Juventus era una squadra scontata, priva di fantasia. Rabiot tocca la palla verso l’esterno o verso la sua porta, ma in 23 presenze ha fatto zero tiri in porta! Ma tira almeno una volta da centrocampo, almeno per provarci…”.