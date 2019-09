Di Canio sta con Koulibaly: “Rimane il top. Futuro in Premier? Meglio di no”

La sfida contro la Juventus si è rivelata un vero e proprio incubo per Kalidou Koulibaly, responsabile su due gol dei bianconeri ed autore dello sfortunato autogol che ha condannato il Napoli. Paolo Di Canio, intervistato da “Il Mattino”, ha parlato del momento no del difensore senegalese:”Koulibaly è il migliore in assoluto nel suo ruolo. Punto. Sicuramente vedere il guerriero andare in apprensione, arrivare sbilenco all’ultimo minuto mi ha colpito. Follie per lui in Premier? Piano. Lì sono attenti: Maguire è inglese e quindi per spirito patriottico c’è sempre un sovrapprezzo. Non sono così sicuro che Koulibaly in Inghilterra farebbe la differenza come da noi. Lì gli attaccanti centrali sono dei giganti come lui, usano i gomiti e gli arbitri non fischiano quasi mai nulla. Insomma, il passaggio non sarebbe così elementare”.