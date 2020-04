Di Francesco: “L’impresa col Barcellona emoziona ancora. Premier? Ci penso”

Il 10 aprile saranno trascorsi due anni dal capolavoro della sua carriera. Una rimonta memorabile con la sua Roma ai danni del Barcellona di Messi. Eusebio Di Francesco vive ancora con grande emozione il ricordo di quella incredibile serata ai microfoni di Sky Sport: “Pensandoci bene, vivendo questi momenti da casa, la cosa più bella è rivedere tante partite del passato. Vedendo la partita contro il Barcellona mi emoziono ancora adesso perché nel momento in cui l’ho vissuta ero fra i più freddi a viverla. Abbiamo trasmesso gioia in maniera non esprimibile in questo momento. La partita con il Barcellona nasce da un percorso di trasmettere durante l’anno delle idee alla squadra, un’identità. E’ fondamentale entrare nella testa dei giocatori. A volte ci si riesce, a volte meno. Quello che non sono riuscito a fare alla Sampdoria per tanti motivi. Nel calcio, come in tutte le cose, tutte le esperienze ti fanno maturare però questi ricordi sono bellissimi e credo aver assaporato qualcosa di importante. Peccato per quella semifinale contro il Liverpool: per come abbiamo giocato al ritorno, avremmo meritato qualcosa in più”.

ISOLAMENTO – L’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria racconta come sta trascorrendo la sua quotidianità: “Ogni tanto vado a fare la spesa. O esco io o esce mia moglie, allo stesso tempo vado nel mio hotel/ristorante che è parzialmente aperto per ricevere le persone che stanno aiutando i vari ospedali”.

SASSUOLO – Di Francesco ricorda anche la sua esperienza al Sassuolo che lo ha lanciato su alti livelli: “Sono molto vicino alla realtà sassolese ma alla realtà in generale. Come a Piacenza, dove ho giocato tanti anni, ho un’associazione benefica che in questo momento sta cercando di aiutare tante persone bisognose. Stando a casa puoi stare solo vicino sotto il punto di vista morale a queste persone. Quando vedo la maglia di Missiroli e rivedo le immagini col Sassuolo mi vengono i brividi. Sono ricordi stupendi fatti con un gruppo magnifico in un ambiente unico. Lavorare a Sassuolo per tanti è un privilegio con una società seria, peccato non ci siamo più due persone splendide come il dottor Squinzi e la dottoressa Spazzoli perchè rappresentavano proprio nei modi e negli atteggiamenti lo stile Sassuolo”.

CHIAMATA – Di Francesco guarda avanti dopo l’esperienza negativa con la Sampdoria. Il tecnico non nasconde la sua curiosità per un’esperienza all’estero: “Ovviamente sì. Anche perchè sono sempre molto aperto in senso. Ho detto anche in passato che mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero. La Premier è uno dei campionati più invitanti. Piano piano ho cercato di migliorare l’inglese, mi auguro un domani di poterci andare”.