Di Gennaro: “L’assenza di pubblico sta aiutando alcuni calciatori del Milan”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista di Verona e Fiorentina, oggi voce tecnica in Rai, ha parlato a Radio Sportiva: “Nazionale? Il lavoro di Mancini è stato esemplare. Prima ha ricreato un entusiasmo ormai perso, poi ha dato un’idea di gioco subito sposata dai giocatori. Credo che il gruppo ormai sia fatto, Mancini non tralascerà niente, a centrocampo andranno valutati Zaniolo a marzo-aprile per valutarne le condizioni, Sensi che sta rientrando ora e Castrovilli per il rendimento. Serie A? Continuo a credere nel Milan. L’assenza di pubblico sta aiutando alcuni calciatori, Calabria e Calhanoglu su tutti. È un campionato molto equilibrato. Zona salvezza? La Fiorentina con la grande vittoria di Torino sulla Juventus ha dato una svolta. Il Torino è ultimo e ha Belotti terzo nella classifica marcatori. Il loro rendimento mi lascia molto perplesso soprattutto perché sono squadre attrezzate”.