Di Livio non ha dubbi: “Gattuso alla Fiorentina sarà come Mourinho a Roma”

Il tecnico arriva a Firenze dopo quasi due anni trascorsi al Napoli.

Si volta pagina a Firenze. La Fiorentina si prepara a vivere la nuova avventura con Gennaro Gattuso . Il tecnico ha lasciato il Napoli dopo un anno e mezzo, condito dalla vittoria della Coppa Italia. Fatale la mancata qualificazione alla Champions League nella prossima stagione. Ora arriva la sfida in Toscana, con l'ambizione di portare in alto la formazione viola.

L'ex esterno Angelo Di Livio è convinto che il suo arrivo possa scuotere il club viola dopo tanti anni di crisi. Queste le sue parole ai microfoni del Corriere Fiorentino: "Il presidente Commisso non poteva fare scelta migliore. Gattuso sta a Firenze e alla Fiorentina come Mourinho alla Roma. Riporterà entusiasmo. Con Gattuso anche Castrovilli può fare il salto di qualità. Gli darei la fascia da capitano, va responsabilizzato. Ribery? Lo confermerei, in un gruppo servono almeno un paio di giocatori come lui". I tifosi della Fiorentina possono sognare legittimamente.