Di Lorenzo, annata d’oro: solo Alexander-Arnold meglio del difensore del Napoli nel 2019 per…

Una statistica Opta molto significativa certifica il grande lavoro profuso da Giovanni Di Lorenzo nel 2019, anno in cui il difensore esterno ha vestito fino a giugno la maglia dell’Empoli e ora quella del Napoli di Ancelotti. Infatti, da gennaio fino ad ora il 26enne ha partecipato ai gol della propria squadra con 6 gol e 3 assist (compreso quello della sfida di oggi fra gli azzurri e la Sampdoria). Meglio di lui solo il campione Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool campione d’Europa, che ha contribuito a 11 gol della formazione inglese di Jürgen Klopp nell’anno solare fra reti segnate e assist per i compagni. Il dato è sorprendente e riguarda i cinque massimi campionati europei. Di Lorenzo è già imprescindibile per il Napoli, lo si è intravisto nelle prime partite di Serie A.