Buona la prima per il Napoli. Gli azzurri vincono la prima giornata di campionato contro il Parma per 2-0. Un successo prezioso per gli uomini di Gennaro Gattuso che partono con il piede giusto confermando i passi in avanti compiuti nel finale della scorsa stagione.

BUONA PARTENZA

Il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato su Instagram la giornata del Napoli: “Un ottimo modo di iniziare la nuova stagione”. Un modo per caricare l’ambiente.