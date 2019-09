Di Lorenzo, l’agente: “C’erano tante offerte, ma il Napoli aveva un vantaggio anche se…”

Di Lorenzo e Hysaj, in lotta per un posto sulla fascia destra del Napoli. Un problema che Mario Giuffredi, procuratore di entrambi i calciatore avrebbe voluto evitare. Intervistato da TMW, l’agente dei terzini ha commentato la situazione dei propri assistiti rivelando qualche dettaglio importante.

DI LORENZO – “L’affare Di Lorenzo è stato il primo colpo di mercato ufficiale del Napoli, svincolati a parte. E’ stata una operazione molto veloce perché su di lui c’erano tantissimi club, ma il Napoli è stata avvantaggiato dal fatto che io volessi portare via Hysaj e per portarlo via dovevano avere un sostituto già pronto”.

GUAIO – Come noto, però, Hysaj alla fine è rimasto in azzurro. Giuffredi ha ammesso: “Ho provato a portarlo via dal Napoli fino all’ultimo secondo di calciomercato. Purtroppo, per un motivo o per un altro, i presupposti giusti non si sono mai creati. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, non avrei mai messo due giocatori miei nello stesso ruolo. Ora Hysaj ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister”, ha concluso l’agente di Di Lorenzo e del terzino albanese.

MARIO RUI – E su un altro suo assistito, Mario Rui: “Lo devi allenare per capire le sue qualità, di quel livello in serie A sono pochi. Giocare all’ombra del Vesuvio non è facile! Qui ci sono pressioni elevate, e quando fai bene e ti apprezzano stampa, tifosi e social, vuol dire che hai qualità notevoli. Inizialmente pareva che Ancelotti non credesse in lui e guardate ora. È intoccabile!”.