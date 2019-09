Di Lorenzo, l’agente: “La Nazionale? Ci arriverà…”

Una sua rete stava per regalare al Napoli un incredibile pareggio sul campo della Juventus, prima che Koulibaly, a tempo scaduto, infilasse la propria porta. Stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo, terzino prelevato in estate dall’Empoli e capace di guadagnarsi subito un posto da titolare con la formazione di Carlo Ancelotti. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il suo agente Mario Giuffredi.

NAZIONALE – “Giovanni si sta prendendo tutto il meglio di questa esperienza e il gol alla Juventus è il proseguimento della sua favola, considerato che due anni fa giocava in Serie C. La Nazionale? Ci arriverà, perché ha tutte le qualità necessarie. E’ giusto che Mancini adesso non l’abbia convocato, visto che ci sono giocatori con più esperienza. Ma quando sarà maturato, arriverà il momento anche per lui”.