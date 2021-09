Di Michele: “Juve presto sui suoi livelli. Ecco chi sarà la rivelazione in Serie A”

David Di Michele è convinto che la Juventus tornerà presto su alti livelli. E in Serie A ci sarà una rivelazione

Il campionato è appena agli inizi, ma inizia già a fornire qualche spunto di riflessione, come la falsa partenza della Juventus e l'ottimo spunto del Napoli. David Di Michele ha fornito qualche previsione sulla stagione ai microfoni di "1 Football Club": "La Roma può essere la sorpresa di turno. Per quanto concerne la Fiorentina, bisogna vedere quanto durerà l’effetto entusiasmo Italiano. La Juventus prima o poi tornerà ai suoi livelli, è solo un momento di assestamento. I cinque cambi hanno cambiato e migliorato il nostro calcio. Ieri sera, ad esempio, Spalletti ha sostituito chi era in campo con delle primissime scelte come Lozano, Zielinski e Ounas. Quest’ultimo mi sta piacendo molto, si sta ritagliando il suo spazio dopo un anno importante a Crotone. Chi avrà meno infortuni sarà più avvantaggiato. A proposito di Napoli, Spalletti è l’allenatore giusto per gli azzurri, ha messo più qualità e mentalità di Gattuso. È migliorato rispetto a quando l’ho avuto ad Udine come tecnico, le esperienze negative lo hanno fatto crescere. Gli hanno fatto capire come approcciarsi in determinate situazioni, anche nei rapporti umani ed è diventato più forte di prima. Ha in rosa grandissimi giocatori di qualità, ma è stato lui a dare coraggio e gioco".