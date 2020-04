Diaconale, altra frecciata alla Juve: “Ronaldo in campo ad allenarsi, noi in casa”

Nei giorni scorsi avevano fatto discutere eccome le immagini che ritraevano Cristiano Ronaldo mentre si allenava in un campo da calcio. Secondo molti il comportamento del portoghese non è stato dei migliori e ulteriori critiche arrivano direttamente da Roma, più precisamente da casa Lazio.

DIACONALE – Arturo Diaconale, portavoce della società di Lotito, ha più volte lanciato frecciate nei confronti della Juventus, e, intervistato da Radiosei non ha perso occasione per rincarare la dose: “L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i calciatori della Lazio. Però con una differenza, quelli biancocelesti sono rimasti a casa, dal Portogallo invece ho visto delle splendide immagini di Ronaldo che si allenava in un bel campo di calcio. Noi non abbiamo potuto. Ma secondo me hanno fatto bene, degli atleti professionisti devono necessariamente tenere in attività il fisico. Diciamo che gli altri sono però stati un po’ più avvantaggiati”.