Diaconale sfida la Juventus: “Felice per il Napoli. Adesso battiamola anche noi”

Non si nasconde Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce di Lotito, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida alla Juventus. Alla ripresa del campionato, bianconeri e biancocelesti si giocheranno la vittoria finale del titolo di campione d’Italia.

Per il dirigente laziale, battere i campioni in carica è possibile anche prendendo spunto dal successo della squadra di Gattuso in Coppa Italia: “La vittoria del Napoli ci ha fatto piacere. Il club di De Laurentiis è un modello da seguire ed è un modello vicino al mondo Lazio”, ha detto Diaconale che poi senza mezze misure ha aggiunto: “Speriamo di fare anche noi uno sgambetto alla Juve in campionato. Lo abbiamo già fatto in passato e siamo in grado di rifarlo”.

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI