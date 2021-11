Diavolo di un Sassuolo: Milan distrutto a San Siro (3-1). Bologna vince a La Spezia

Dopo 7 mesi cadono in casa i rossoneri e l'ultima volta a vincere era stato sempre il Sassuolo

Due successi esterni nelle partite delle 15 di Serie A. Il Sassuolo ha sopraffatto il Milan per 3-1 a San Siro e il Bologna è passato sul terreno dello Spezia. Grandissima la prova della squadra emiliana che con un palleggio fantastico ha nascosto il pallone ai rossoneri che hanno rincorso i neroverdi. Forse la squadra di Pioli ha risentito delle fatiche di Champions ma questo pomeriggio è stata surclassata da un Sassuolo che in contropiede è stato formidabile. Milan presto in vantaggio con il gol di capitan Romagnoli con un grande inserimento di testa su calcio d'angolo, assist di Theo Hernandez. Immediato il pareggio della squadra di Dionisi, eurogol di Scamacca che la piazza all'incrocio dei pali da fuori area. Al 33' sfortunata autorete di Kjaer, nella ripresa Berardi cala il tris. AL 77' espulso Romagnoli, rossoneri in dieci. Il Sassuolo dopo aver battuto la Juve a Torino azzanna un'altra grande, il Milan che dopo sette mesi cade a San Siro e sempre contro gli emiliani. Per i rossoneri è il secondo ko consecutivo in campionato dopo Firenze e adesso l'Inter è a -1.