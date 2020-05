Dichiarazioni sibilline di Lotito su Juventus-Inter: Procura Federale apre indagine

“Io sono a un punto dalla Juventus dopo Juventus-Inter che vabbè, l’avete vista…”. Queste le parole che il presidente della Lazio Claudio Lotito aveva rilasciato in un’intervista poco tempo fa. Adesso, quelle dichiarazioni hanno meritato un’indagine da parte della Procura Federale.

A riportarlo è Il Tempo che scrive come il patron biancoceleste sia stato convocato per dare spiegazioni in merito a quella frase sibillina nei confronti della partita tra Juventus e Inter giocata in data 8 marzo prima della sospensione del campionato a causa dell’emergenza coronavirus. In quella partita, la Vecchia Signora vinse e si riportò in vetta alla classifica superando proprio la Lazio a -1 dai bianconeri.