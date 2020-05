Dieci anni fa lo scudetto dell’Inter. Toldo: “Seconda tappa del Triplete”

Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo scudetto conquistato dall’Inter. In quell’occasione i nerazzurri superarono il Siena, respingendo in classifica l’assalto della Roma in classifica. In questo modo apposero il secondo sigillo di una stagione magica, divenuta indimenticabile con la conquista della Champions League. L’allora secondo portiere Francesco Toldo ha celebrato sul suo profilo Instagram la ricorrenza: “E due… 10 anni fa, 16 maggio 2010: Siena-Inter 0-1, seconda tappa verso il Triplete!”.