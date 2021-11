Diego jr e la maglia del Napoli in onore del padre: “Andremo per vie legali”

Scoppia la polemica dopo la maglia indossata ieri dal Napoli

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego jr, ha commentato all'Adnkronos la maglia speciale indossata dal Napoli con il volto di suo padre, in occasione della sfida contro l'Hellas Verona. "La maglia in onore di papà è un vanto ma dispiace il fatto che non siamo stati avvisati prima. Non abbiamo avuto nessuna considerazione da parte del Napoli, noi legittimi eredi non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa cosa. L’autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che è stato il manager di papà, adesso però non lo è più e quindi siamo noi gli unici che possono firmare questo tipo di autorizzazioni. È stato ritenuto valido un contratto che non esiste più. Mi fa strano che una società seria come il Napoli abbia dato credito a questa persona". Diego Jr ha poi concluso: "Non ho assolutamente intenzione di andare per vie legali contro il Napoli, ma solo con Stefano Ceci. In Argentina è già partito un procedimento legale contro di lui".