Dijks e la richiesta per…FIFA 20: “Avrò 5 stelle skills?”

Terzino o esterno alto e, adesso, anche “fantasista”. Il piedi è buono e non lo nasconde, anzi…

Stiamo parlando di Mitchell Dijks, giocatore olandese del Bologna, che attraverso il proprio profilo ufficial su Twitter ha fatto una particolarissima richiesta al noto gioco per console FIFA 20. Mostrando la propria abilità nei giochi col pallone, trick e controlli speciali, il classe ’93 pensa di meritare le famose 5 stelle che, come gli appassionati sapranno, sono quelle abilità in grado di mettere in difficoltà gli avversari.

Ecco allora la richiesta direttamente alla EA Sports di poter essere inserito tra gli elementi con cinque stelle skills. “5 stelle skills nel prossimo FIFA 20?”, ha chiesto Dijks con il suo suo tweet. Nelle prossime ore sapremo se la domanda verrà accolta oppure no…