Dilaga l’Inter e per il Bologna è notte fonda (6-1)

Grande superiorità dei nerazzurri stasera a San Siro

L'Inter si riscatta dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League e affonda il Bologna vincendo 6-1 nel match della quarta giornata di Serie A. Felsinei mai in partita contro i nerazzurri che hanno seppellito di reti la squadra avversaria. A San Siro gran primo tempo dell'Inter, che va all'intervallo sul 3-0: vantaggio dopo appena 6' con il gol di Lautaro servito davanti alla porta da Dumfries, titolare sulla fascia destra. Alla mezz'ora raddoppia Skriniar di testa, poco dopo Barella fa tris chiudendo un'azione con ancora Dumfries protagonista. La ripresa si apre con la traversa di Lautaro, poi Vecino fa 4-0 e Dzeko doppietta. Per il Bologna a 4' dal termine Thiate segna di testa, appostato sul secondo palo e tutto solo, approfittando di una dormita della difesa nerazzurra. Unico neo per i nerazzurri l'infortunio al bacino per Correa, uscito dopo appena 28'.