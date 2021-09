Dionisi e il k.o. in amichevole: “Ecco perché la Cremonese era favorita”

Il tecnico Alessio Dionisi spiega cosa non ha funzionato nella sconfitta in amichevole del Sassuolo.

Il Sassuolo esce sorprendentemente sconfitto in amichevole contro la Cremonese. Un k.o. inatteso, che però ha una spiegazione logica secondo il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: "L'obiettivo era metterci in difficoltà, infatti ho detto ai ragazzi di non pensare al risultato, altrimenti la cosa migliore non era fare un'amichevole del genere. Tra le due, la favorite era l'altra. In panchina c'erano tutti ragazzi della Primavera che quando sono entrati hanno dato il loro contributo. Noi ieri abbiamo fatto allenamento, abbiamo caricato, senza pensare alla partita di oggi, cercando di caricare in previsione della prossima settimana. Sono soddisfatto della prestazione e dell'atteggiamento. Abbiamo concesso qualche contropiede di troppo e su uno di questi abbiamo preso gol. L'abbiamo portata fino alla fine, abbiamo anche creato qualcosa nel finale con i Primavera. Qualcosa di positivo l'abbiamo fatto, qualcosa di negativo anche ma l'avevamo messo in conto. Il risultato non mi interessava, mi interessava l'atteggiamento che è stato abbastanza positivo".