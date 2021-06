Diritti tv Serie A, DAZN dice no a Sky: rifiutati 500 milioni

Sarebbe arrivato il rifiuto per condividere i diritti tv

Sfuma in poche ore il possibile colpo di scena sui diritti tv per la Serie A. DAZN ha, infatti, rifiutato l'offerta da 500 milioni di euro avanzata nelle scorse ore da Sky per avere nel proprio bouqet un canale satellitare di DAZN e la disponibilità dell’app di DAZN su Sky Q.