Disastro Juventus: a Torino ride il Benevento. Colpo Lazio a Udine

Clamoroso all’Allianz Stadium: la Juventus crolla in casa. Fa festa il Benevento, che si impone per 1-0. La sconfitta rischia di costare carissimo alla formazione di Pirlo. Sorride la Lazio in ottica Champions: i biancocelesti si impongono sul campo dell’Udinese e tornano a sperare nuovamente nella lotta per l’Europa. Vince anche la Sampdoria, che fa piangere il Torino. La formazione di Nicola resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione.

JUVENTUS-BENEVENTO

La Juventus conferma le sue difficoltà. I bianconeri non trovano grandi spiragli contro il Benevento. Anzi, sono i campani a rendersi minacciosi in contropiede. L’occasione migliore per la formazione campione d’Italia capita sui piedi di Morata dopo una respinta non precisa del portiere Montipò. Lo spagnolo calcia alto. Nella ripresa regna l’equilibrio, ma uno svarione di Arthur e Danilo regala palla a Gaich: l’attaccante controlla la sfera, manda a vuoto due difensori e batte Szczesny.

UDINESE-LAZIO

L’Udinese conferma le sue difficoltà contro le formazioni romane. Dopo la sconfitta contro la Roma, i bianconeri capitolano contro la Lazio. I biancocelesti schiacciano i friulani nella loro metà campo e al terzo tentativo trovano la rete: cross di Lazzari, velo di Luis Alberto e colpo da biliardo di Marusic. La Lazio controlla, ma a inizio ripresa rischia grosso quando De Paul va al tiro e colpisce il palo. Risponde Immobile, che trova la parata del portiere e poi la base del palo.

SAMPDORIA-TORINO

Per il Toro è un appuntamento cruciale nella sua stagione. Tuttavia la Sampdoria inizia meglio la gara e al 25′ trova la rete del vantaggio con Candreva: Augello mette in mezzo dove trova Gabbiadini che prolunga per il tap in comodo dell’esterno.