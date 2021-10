Disavventura per Dybala: svaligiata sua villa e bottino da migliaia di euro

Guai per la Joya

Non è un bel momento per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus è fuori per infortunio anche se dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del big match di domenica sera contro l’Inter. Almeno per la panchina. Il calciatore è stato intanto protagonista fuori dal campo e vittima di una pesante disavventura. Come riportato da La Stampa, infatti, nella serata di mercoledì, mentre il numero 10 bianconero non era a Torino. nella sua villa si sarebbero intrufolati dei ladri che hanno compiuto una rapina.