Disfatta Juventus, mea culpa Bonucci: “Chiedo scusa ai tifosi”

Leonardo Bonucci ci mette la faccia e dopo il pesante k.o. subito in campionato dalla sua Juventus contro la Fiorentina parla sui social con un breve messaggio di scuse nei confronti di tutti i tifosi bianconeri. Mea culpa per il centrale della Vecchia Signora incappato in una giornata no così come tutto il resto della squadra.

“La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione”, ha commentato Bonucci su Twitter: “Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere”. Parole che si spera possano avere un seguito dopo la sosta di Natale quando la squadra allenata da Andrea Pirlo tornerà a giocare in campionato e sarà chiamata al riscatto dopo il pesante tris subito dalla Viola.