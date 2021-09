Disservizi in Napoli-Juventus, DAZN spiega: “Picco accessi su esultanza Koulibaly”

Ancora un weekend con qualche problema

Altro weekend di proteste nei confronti di DAZN. L'emittente che trasmette le partite di Serie A in questa stagione ha visto l'ennesima pioggia di lamentele social a seguito dei molti dei big match del weekend. In modo particolare, gli utenti si sono lamentati per i disservizi nel corso di Napoli-Juventus, ma anche nelle successive gare come Milan Lazio e Roma-Sassuolo.