Djimsiti mastica amaro: “Abbiamo sbagliato troppo”

Il pareggio casalingo dell’Atalanta contro il Genoa ha lasciato tanto amaro in bocca ai giocatori nerazzurri. Uno di questi è Berat Djimsiti che in zona mista ha ammesso che la sua squadra ha commesso troppi errori. Queste le parole rilasciate a Tmw: “Non siamo contenti, possiamo fare molto meglio. Siamo arrabbiati per il primo tempo, non abbiamo giocato bene. Nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, ci è mancato l’ultimo passaggio. Non guardiamo la classifica, pensiamo sempre partita per partita”.

Il difensore albanese ha raccontato anche dell’occasione avuta nel finale di gara: “Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister, sono andato avanti per cercare di sfruttare le occasioni, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo solo allenarci bene in vista delle prossime sfide”.

COPPA ITALIA – L’Atalanta però ha già premuto il tasto reset pensando già al prossimo impegno, come confermato dallo stesso Djimsiti: “Sicuramente, a Firenze non abbiamo giocato benissimo, vogliamo dimostrare che siamo una squadra migliore rispetto a quanto visto al Franchi”.