Djorkaeff: “Simoni come un padre per me. Ecco perché Ronaldo era il top”

E’ entrato nella storia dell’Inter per un gol pazzesco contro la Roma, con una mezza rovesciata spettacolare. Youri Djorkaeff è stato un campione, che ha condiviso lo spogliatoio nerazzurro con altri fuoriclasse. Come spiegato a L’Equipe, però, c’era un Fenomeno su tutti: “Ronaldo è stato il miglior calciatore con cui ho giocato. Tutto quello che ha fatto è stato folle. Inoltre, era capace di riproporre in partita tutto quello che faceva in allenamento. Per lui non c’erano differenze. Spesso gli altri compagni e io ci fermavamo a guardarlo passare tra due o tre giocatori nell’area piccola, il tutto con una facilità incredibile”.

PADRE

Poi Djorkaeff ricorda anche Gigi Simoni: “Ha trascorso un anno con noi all’Inter, posso dire che è stato il mio miglior allenatore. Era come un padre. Nel suo primo giorno al club, ci ha ringraziato per poter essere il nostro allenatore. Tuttavia, con Ronaldo, gli chiedevamo spesso di accorciare gli allenamenti o per correre meno o per fare le partitelle. E a Natale, ci ha regalato uno schiaccianoci