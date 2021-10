Djuric, l’agente a ISP: “Vuole la Salernitana e il rinnovo del contratto è vicino”

L'agente conferma che il rinnovo è vicino

La Salernitana ha ottenuto sabato scorso la sua prima vittoria in Serie A grazie a Milan Djuric autore del gol decisivo al Genoa. L'attaccante bosniaco al quarto anno alla Salernitana ha fatto 26 reti in maglia granata e l'ultimo di testa sicuramente rimarrà a lungo nella sua memoria per l'importanza. Il calciatore classe '90 è in scadenza di contratto e l'agente Vittorio Sabbatini che lo ha portato in maglia granata, conferma ai microfoni di Itasportpress.it che il suo assistito vuole continuare a giocare a Salerno e che ci sono interlocuzioni per il rinnovo con la proprietà: "Milan a Salerno si trova molto bene e non solo dal punto di vista professionale. Le piace l'ambiente e anche con i tifosi c'è un certo feeling visto che veste la maglia granata dal 2018. Djuric è in scadenza di contratto ma c'è da parte di tutti la volontà di rinnovare. Djuric vuole rimanere e la società vuole tenerlo. Sto avendo frequenti contatti con il ds Fabiani e credo che molto presto arriverà la fumata bianca per un contratto biennale".