Dodici mesi di inibizione per l’assistente arbitro Can A-B Andrea Tardino

La Procura Federale aveva aperto un procedimento per la mancata esecuzione dei tamponi preliminari a 11 gare dei campionati di Serie A e B e per la presentazione di richieste di rimborso all’AIA basate su dichiarazioni mendaci

A seguito della conclusione del procedimento e dell’accordo raggiunto dalle parti, l’assistente arbitro Can A-B Andrea Tardino è stato sanzionato con 12 mesi di inibizione. Nei confronti di Tardino era stato aperto un procedimento della Procura Federale per non aver eseguito i tamponi preliminari in occasione di 11 gare valide per i campionati di Serie A e B della stagione 2020/21 nonché per aver presentato richieste di rimborso all’AIA, relativamente alle spese sostenute per l’esecuzione dei predetti test, basate su dichiarazioni mendaci.