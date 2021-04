Donadoni ci crede: “Il Milan punti in alto. Può ancora guadagnare punti sull’Inter…”

Mai guardarsi indietro, anzi. Meglio puntare sempre in alto. Roberto Donadoni carica il Milan e parla di scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande ex anche dei rossoneri ha presentato la sfidadel Diavolo in programma questa sera al Tardini contro il Parma soffermandosi anche sulla lotta al Tricolore tra le due squadre di Milano.

Donadoni carica il Milan

“Entrambe si giocano tantissimo. Il Milan deve assolutamente tenere il passo Champions, per il Parma è fondamentale aggiungere punti salvezza”, ha detto Donadoni riguardo al match tra Parma e Milan. Poi in ottica scudetto: “Il Milan pensi a chi gli sta davanti, per quanto complicato sia oggi lo scudetto può ancora pensare di guadagnare punti sull’Inter. Per quello che ha fatto vedere fino ad oggi, la squadra deve avere questa mentalità. Al contrario non cada nell’errore di voltarsi indietro: se ti guardi alle spalle diventa tutto più difficile, subentra la paura, perdi certezze”.

Massima concentrazione e pochi pensieri, questa la ricetta del mister: “Vanno cancellati tutti i discorsi collaterali che portano via energia, dal mercato in poi. I rinnovi di contratto sono un tarlo che può restare nella testa dei calciatori, le situazioni ancora aperte andrebbero chiarite il prima possibile”.