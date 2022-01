Donadoni cuore Milan: “Juventus e Inter fanno mercato? Può dar fastidio ma…”

Parla il mister e storico ex calciatore

FIDUCIA - "Il mercato non è ancora finito, per me qualche spiraglio per un’occasione last minute c’è. Sono sicuro che la società ci stia ancora lavorando", ha detto Donadoni. "Il Milan sinora ha sopperito bene con Romagnoli, Gabbia e Kalulu. Se poi pretendiamo come lo scorso anno un acquisto alla Tomori, che per me è l’unico centrale di livello superiore in rosa, allora le cose sono più complicate: chi ha un giocatore del genere difficilmente lo vende a gennaio. È già capitato una volta...".