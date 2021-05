Donadoni: “Mourinho ha tutto per far bene a Roma. Fonseca pensi al Manchester”

L'allenatore commenta il momento della Roma tra presente e futuro

A Roma regna il fermento per l'arrivo di José Mourinho nella prossima stagione. I tifosi giallorossi sognano un futuro fatto di grandi vittorie. Ma sarà davvero così? Il tecnico Roberto Donadoni ne parla ai microfoni di Sky Sport: "Attorno a Mourinho ci sarà tanta curiosità nel capire quale organico farà. Può già mettere le basi per il futuro. Adesso valuterà i giocatori che sono già nella rosa giallorossa e prenderà le decisioni. Succede spesso che calciatori che sembravano con le valige pronte poi alla fine sono rimasti dov'erano per volontà del nuovo allenatore. Stiamo parlando di un personaggio dal grande peso mediatico. Conosce l'Italia e sa quali dinamiche andrà a trovare. La sua esperienza non ha bisogno di questo ma gli farà comunque comodo. Tutto poi è legato ai risultati ma è chiaro che ci siano grandi aspettative su di lui. Calarsi nel contesto di Roma non è semplice ma lui ha tutto per poterlo fare al meglio".