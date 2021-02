Donadoni: “Vorrei che fosse l’anno del Milan. Il derby non può perderlo nessuno”

L’ex allenatore di Napoli e Bologna Roberto Donadoni ha parlato a Il corriere dello sport del derby di Milano che andrà in scena domenica: “Questa è una settimana importante soprattutto per il Milan, anche se il derby è una partita che nessuno può permettersi di perdere. La sfida tra Inter e Milan è sempre un passaggio fondamentale dell’annata, vincerlo ti dà vigore, entusiasmo e lo spirito giusto per il resto della stagione. Mi piacerebbe tanto che fosse l’anno del Milan, ma le altre squadre stanno arrivando con prepotenza, basti pensare alla Roma e alla Juventus che hanno ricominciato a correre nelle ultime settimane. Poi ovviamente c’è anche l’Inter”.